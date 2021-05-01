CEPTETEB'den görüntülü görüşme ile anında müşteri olunabilecek - Son Dakika

CEPTETEB'den görüntülü görüşme ile anında müşteri olunabilecek

01.05.2021 13:29
CEPTETEB'den görüntülü görüşme ile anında müşteri olunabilecek, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "CEPTETEB'li olmak isteyenler, 'Müşteri Ol' formunu doldurduktan sonra kimlik kartını cep telefonuna okutup görüntülü görüşme yapacak ve bankacılık sözleşmelerini dijital olarak onaylayarak...

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "CEPTETEB'li olmak isteyenler, 'Müşteri Ol' formunu doldurduktan sonra kimlik kartını cep telefonuna okutup görüntülü görüşme yapacak ve bankacılık sözleşmelerini dijital olarak onaylayarak birkaç dakika içerisinde dijital bankacılık kanallarımızı kullanmaya başlayabilecek." ifadesini kullandı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinin hızlandırdığı dijitalleşme, bankacılık sektöründe de yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi.

1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek 'Uzaktan Müşteri Edinme' düzenlemesiyle ilgili TEB bütün hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'na sahip kişiler CEPTETEB mobil uygulamasını NFC (yakın alan iletişimi) özelliği bulunan akıllı cep telefonlarına yükleyip müşteri ol formunu dolduracak.

Kimlik kartlarını telefona okuttuktan sonra banka temsilcileri ile görüntülü görüşme gerçekleştirip bankacılık sözleşmelerini dijital olarak onaylayacak. Süreci tamamlayan kişiler birkaç dakika içinde dijital kanalları kullanmaya başlayıp CEPTETEB'in tüm avantajlarından anında faydalanabilecek.

TEB, sürecin başlamasıyla birlikte uzaktan müşteri edinimi sağladığı ilk 20 bin müşteri için de fidan dikimi yapacak. "İyi ve Örnek Banka" anlayışıyla tüm paydaşları için sorumluluklarını yerine getirmek için çalışan TEB, böylelikle paydaşlarına değer katan, toplumda pozitif etki yaratan çalışmalardan birini daha hayata geçiriyor olacak.

"Yüzde 100 dijital bir süreç"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, 2015 yılından bu yana CEPTETEB'li olmak isteyenlerin mobil uygulamaları ve kurumsal internet sitesi üzerinden "Müşteri Ol" formunu doldurduklarını hatırlatarak, "Biz de birkaç gün içerisinde kendilerini bulundukları yerde ziyaret edip bankacılık sözleşmeleri için ıslak imzalarını alarak hesap açılışlarını gerçekleştiriyorduk. Yeni süreçte ise CEPTETEB'li olmak isteyenler 'Müşteri Ol' formunu doldurduktan sonra kimlik kartını cep telefonuna okutup görüntülü görüşme yapacak ve bankacılık sözleşmelerini dijital olarak onaylayarak birkaç dakika içerisinde dijital bankacılık kanallarımızı kullanmaya başlayabilecek." ifadelerini kullandı.

Mendi, yüzde 100 dijital olan yeni süreç ile CEPTETEB'li olmak isteyenlerin dakikalar içerisinde mevduat hesabı açılışından kredi kartı başvurusuna, para transferinden kredi kullanımına kadar hali hazırda mevcut müşterilerimize dijital olarak sundukları birçok bankacılık işlemini internet ve mobil şubeleri üzerinden anında yapabileceklerini vurguladı.

Yüzde 100 dijital süreç ile müşteri ediniminin tamamlanmasını birkaç günden dakikalara indirdiklerini belirten Mendi, hali hazırda bu işlemi tamamlayan mevcut müşterilerin ise kendilerine özel davet kodu ile yakınlarının anında CEPTETEB'li olmasını sağlayarak "CEPTETEB'e Davet" kampanyasından anında faydalanabileceklerini ifade etti.

Mendi, şunları kaydetti:

"Dünyadaki trendleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bankaların başında gelen bir banka olarak, müşteri olma deneyimini 2015'ten bu yana minimum efor gerektirecek şekilde planlıyor, sürekli geliştiriyoruz. Yüzde 100 dijital edinim sağlayacak bu süreç ile beraber artık dakikalar içerisinde uzaktan müşteri edinimi yapabileceğiz. Burada maliyet avantajı elbette olacak ancak asıl önemli nokta potansiyel müşterilerimize dakikalar içerisinde bankacılık hizmeti sunmaya başlayabileceğiz."

Verilen bilgiye göre, CEPTETEB teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve müşterilerine kusursuz bir dijital bankacılık deneyimi sunmayı hedefliyor.

Ücretsiz FAST, EFT ve Havale işlemleri, dijital platformlarda yüzde 50 indirim ve havalimanlarında ücretsiz hızlı geçiş ayrıcalığı gibi avantajlarıyla birlikte, 5/24 TEB FX, Finans Koçu, QR kod ile para çekme-yatırma ve Mobil Ödeme gibi yenilikçi bankacılık hizmetleriyle de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Cumhuriyeti, 1 Mayıs, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CEPTETEB'den görüntülü görüşme ile anında müşteri olunabilecek - Son Dakika Ekonomi


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