Son Dakika Haberleri: CEPTETEB'e "Batı Avrupa'daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülü
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CEPTETEB'e "Batı Avrupa'daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülü

47 dakika önce

Global Finance dergisinin gerçekleştirdiği "Batı Avrupa'nın En İyi Tüketici Dijital Bankaları Ödülleri"nde, Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, "Batı Avrupa'daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülüne layık görüldü.

CEPTETEB'e

Global Finance dergisinin gerçekleştirdiği "Batı Avrupa'nın En İyi Tüketici Dijital Bankaları Ödülleri"nde, Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, "Batı Avrupa'daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülüne layık görüldü.

Türk Ekonomi Bankası, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:45 
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