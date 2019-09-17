CEPTETEB'e "Batı Avrupa'daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülü
47 dakika önce
Global Finance dergisinin gerçekleştirdiği "Batı Avrupa'nın En İyi Tüketici Dijital Bankaları Ödülleri"nde, Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, "Batı Avrupa'daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülüne layık görüldü.
Global Finance dergisinin gerçekleştirdiği "Batı Avrupa'nın En İyi Tüketici Dijital Bankaları Ödülleri"nde, Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, "Batı Avrupa'daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülüne layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:45
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