CEPTETEB'e "En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu" ödülü - Son Dakika

CEPTETEB'e "En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu" ödülü

07.10.2020 15:17
CEPTETEB'e

Türk Ekonomi Bankası (TEB), dijital bankacılık platformu CEPTETEB ile Global Finance Dergisi'nin her yıl düzenlediği ve en başarılı bankacılık hizmetlerini ödüllendirdiği "En İyi Dijital Banka Ödülleri 2020" kapsamında "En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu" ödülünü aldı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), dijital bankacılık platformu CEPTETEB ile Global Finance Dergisi'nin her yıl düzenlediği ve en başarılı bankacılık hizmetlerini ödüllendirdiği "En İyi Dijital Banka Ödülleri 2020" kapsamında "En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu" ödülünü aldı.

TEB açıklamasına göre, finans sektörünün önemli yayınlarından Global Finance Dergisi, Batı Avrupa'nın en iyi dijital bankalarını belirledi. Buna göre CEPTETEB ile 2020 yılında Batı Avrupa'da faaliyet gösteren bankalar arasında "En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu" ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, dijital bankacılık kanalları üzerinden sundukları yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerin hayatını kolaylaştırmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Teknolojinin hızla gelişmesi ve daha erişilebilir olmasıyla artık hayatın her alanında dijital bir dönüşüm yaşandığını belirten Mendi bankacılık sektöründe de hizmet sunma kanallarının farklılaştığını, dijital bankacılığın öneminin giderek arttığını ifade etti.

Mendi, "Biz TEB olarak, dijitalleşmeyi hem çağın bir gerekliliği hem de iş dünyasında verimliliğin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Bu anlayışla dijital bankacılık kanallarımızı 2000'li yılların başında hayata geçirdik ve dijitale yatırım yapan ilk bankalardan biri olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılık sektöründeki değişimlerin temelinde dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler kadar müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin de oldukça etkili olduğunu aktaran Mendi, "Müşteriler artık bankacılık işlemlerini her an, her yerden, kolay ve çabuk bir şekilde yapmak istiyor. Karmaşık, anlaşılması zor ürünlerden ziyade sade ve kolay kullanılabilir ürünleri tercih ediyor.

Biz de 2015 yılında CEBTETEB markasını dijital bankacılık platformumuz haline getirdik. CEPTETEB'in yalın tasarımı, fonksiyonel yapısı ve pratik kullanımıyla müşterilerimizin bankacılık işlemlerini kolayca yapmalarını sağlıyoruz. Müşterilerimizin her kanaldan hizmetlerimize daha rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik standartları ve zengin içerik sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dijital kanalların kullanımı giderek artıyor"

Dijital bankacılık kanalları kullanımının giderek arttığını belirten Mendi, şunları kaydetti:

"CEPTETEB'in müşteri sayısı bugün 1,3 milyonu geçti. Mobil bankacılık kanallarımızı kullanan müşterilerimizin sayısı ise 2 milyona yaklaştı. Dijitale yaptığımız yatırımlarla birlikte düzenli olarak online bankacılık kullanan müşteri oranı yüzde 65 iken, bu oran CEPTETEB müşterilerinde yüzde 90'a yükseliyor. Müşterilerimiz bankamızdan kullandıkları her dört krediden üçünün onayını dijital kanallardan vererek zamandan tasarruf ediyor. Bireysel müşterilerimizin kullandığı her iki krediden biri ise başvuru aşamasından onay sürecine kadar tamamen dijital kanallar aracılığıyla gerçekleşiyor. Özellikle 18-34 yaş arası müşterilerin dijital kanalları daha fazla kullandığını söyleyebiliriz."

Gökhan Mendi, dijital dünyada yeniliklerin bitmediğini, bankacılık sektörünün de bu yenilikleri en hızlı şekilde uygulayan sektörlerden biri olduğunu dile getirdi.

CEPTETEB'in en çok kullanılan hizmetlerinden Finans Koçu'nun artık mobil uygulamada da hizmete açıldığını aktaran Mendi, bu sayede kullanıcıların bütçelerini mobil ortamda yönetebildiklerini, bütçe analizi yapabildiklerini ve uygulamadaki "Benim Gibiler" alanı ile kullanıcıların harcama ve gelir detaylarını kendilerine benzer diğer kişilerle karşılaştırabildiklerini bildirdi.

CEPTETEB Mobil Uygulaması'nın ayrıcalıkları

Öte yandan açıklamaya göre, dijital bankacılık kanallarını 2000'li yılların başında hayata geçirerek bu alanda yatırım yapan ilk bankalar arasında yer alan TEB, dijital bankacılığa stratejik önem veriyor.

CEPTETEB Mobil Uygulaması bankacılık işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlarken, kullanıcıların diledikleri zaman uygulama içerisinden E-Devlet'e girebilmelerine ve birçok işlemi yapmalarına da olanak tanıyor. CEPTETEB Cüzdan ile Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Bodrum Milas, Sabiha Gökçen ve İstanbul olmak üzere toplamda beş havalimanında hızlı geçiş hakkı gibi pratik çözümler sunuluyor. 2019'da yaklaşık 58 bin kullanıcı, 140 bin defa hızlı geçiş özelliğinden CEPTETEB ile ücretsiz faydalandı.

Açıklamaya göre, dünyadaki trendleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bankalar arasında yer alan TEB, müşteri olma deneyimini bir adım öteye taşımak için çalışmalarına devam ediyor.

CEPTETEB'in doğuşundan bu yana uzaktan müşteri edinimi yerinde ziyaret ile gerçekleştirilirken, yeni tebliğ ile birlikte potansiyel kullanıcıların mobil cihazları üzerinden görüntülü görüşme ile diledikleri zaman diledikleri yerde CEPTETEB'li olması daha da kolaylaşacak.

CEPTETEB'in aldığı ödüller

Açıklamaya göre, Finans Koçu, CEPTETEB Cüzdan ayrıcalıkları, QR Kod ile temassız para çekme/para yatırma/ödeme yapma ve çizerek PİN girme gibi yenilikçi bankacılık işlemi ve uygulaması sunan CEPTETEB, bugüne kadar farklı uluslararası finans kuruluşları tarafından bir çok kez ödüllendirildi.

CEPTETEB Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde "Altın Ödül", 16'ncı Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "En Erişilebilir Mobil Uygulama" ve "Mobil Uygulamalar" birincilik ödüllerini alan banka, SME AppsBank Awards kapsamında "En İyi Uygulama" ve "EFMA-SAP Özel Ödülü"nü almaya hak kazanmıştı.

Türk Ekonomi Bankası, Yatırım, Finans, Banka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CEPTETEB'e 'En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu' ödülü - Son Dakika

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