CEPTETEB İŞTE'ye iki uluslararası ödül - Son Dakika

CEPTETEB İŞTE'ye iki uluslararası ödül

09.11.2020 13:03
CEPTETEB İŞTE'ye iki uluslararası ödül, System.String[]

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) KOBİ, kurumsal ve işletme müşterileri için ocak ayında tanıttığı mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE, gösterdiği performansla iki ödül daha aldı.

Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) KOBİ, kurumsal ve işletme müşterileri için ocak ayında tanıttığı mobil uygulaması CEPTETEB İŞTE, gösterdiği performansla iki ödül daha aldı.

TEB açıklamasına göre, CEPTETEB İŞTE, The Asian Banker tarafından düzenlenen Finansal Teknolojilerde İnovasyon Ödülleri'nde "En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması Ödülü"ne layık görüldü. CEPTETEB İŞTE'nin aldığı diğer uluslararası ödül ise Dünya Bankası'na bağlı Uluslararası Finans Kurumu'ndan (IFC) geldi. IFC'nin düzenlediği Global KOBİ Finansmanı (Global SME Finance) Yarışması'nda CEPTETEB İŞTE, "Yılın Yenilikçi Ürünü" dalında "Mansiyon Ödülü"ne (Honorable Mention) layık görüldü.

CEPTETEB İŞTE daha önce, Global Business Excellence Awards tarafından "En İyi Uygulama Ödülü"ne, Global Finance Innovators 2020 ve Best Business Awards tarafından "En İyi İnovasyon" ödüllerine, The Banker tarafından Dijital Bankacılıkta İnovasyon Ödülleri kapsamında Mobil kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

TEB, KOBİ'lerin yanı sıra tüm ticari firmaların talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak CEPTETEB İŞTE'yi 2020 yılının başında hayata geçirdi. Tamamen müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirilen CEPTETEB İŞTE, basitlik, kişiselleştirme, daha fazla işlem yapabilme, takip, bildirim, yönlendirilme, şeffaflık, nakit akışını yönetebilme, yenilik isteği ve hız gibi kavramlarla tanımlanıyor.

CEPTETEB İŞTE ile şunlar yapılabiliyor:

"Kapsamlı karşılama ekranı ile anlık finansal durum izlenebilir. Toplam varlık ve borçlar listelenebilir. Finansal takvim ile geçmiş ve gelecek ödemeler takip edilebilir. Hesaba veya karta transfer işlemleri, fatura, kurum ve belediye ödemeleri, kart ve hesap işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Kredi, senet ve çek deposu ve üye işyeri hareketleri anlık olarak takip edilerek nakit yönetimi kolayca sağlanabilir.

Sık yapılan transfer ve ödeme işlemlerine, son işlemlere bir tıkla erişip herhangi bir işlem yenilenebilir. Transfer ve ödeme yapılan kişi veya firmalar düzenlenebilir, işlemler birkaç basit adımda indirilebilir. Hesap hareketleri, tahsil-teminat çek listeleri, ödenen çeklerin listesi ve taksitli ticari kredilerin ödeme planları ve durumları excel veya PDF formatında kolayca paylaşılabilir."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Ekonomi Bankası, Transfer, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CEPTETEB İŞTE'ye iki uluslararası ödül - Son Dakika Ekonomi


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