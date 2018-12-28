Son Dakika Haberleri: Cerablus'a Askeri Sevkiyat Sürüyor

Cerablus'a Askeri Sevkiyat Sürüyor

23 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye yapılan askeri sevkiyat bugün de devam etti.

Cerablus'a Askeri Sevkiyat Sürüyor, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'ye yapılan askeri sevkiyat bugün de devam etti. Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçen aralarında zırhlı araçlar ile mühimmat bulunan TIR'lar, operasyon yapılması beklenen Menbiç sınırındaki Cerablus bölgesindeki askeri üslere konuşlandı.

Fırat'ın doğusu ve Menbiç'e yönelik harekatın gündeme gelmesiyle sınırın iki tarafında başlayan hareketlilik devam ediyor. Sabah saatlerinde de Türkiye'nin çeşitli kentlerinden sınıra ulaşan askeri araçlar ile mühimmat yüklü TIR'lar, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Karkamış Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus'a ulaşan askeri konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde bölgede bulunan TSK'ya ait üslere yönlendirildi. Askeri araç ve personellerin Cerablus'taki üslerde konuşlandırıldığı öğrenilirken, sevkiyatın devam edeceği belirtildi.

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Haber-Kamera Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ CERABLUS (Suriye), (DHA)-

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:23 Kaynak: DHA

Karkamış, TSK, Suriye, Cerablus, Güncel
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