Son Dakika Haberleri: Cerablus'a Askeri Sevkiyat Sürüyor (2)

Cerablus'a Askeri Sevkiyat Sürüyor (2)

2 saat önce

KONVOY, FIRAT KALKANI BÖLGESİNE GİTTİTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye içerisine yönelik sevkiyatı gün boyunca devam etti.

Cerablus'a Askeri Sevkiyat Sürüyor (2), System.String[]
KONVOY, FIRAT KALKANI BÖLGESİNE GİTTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye içerisine yönelik sevkiyatı gün boyunca devam etti. Saat 14.00 sıralarında da Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye giren, aralarında zırhlı araçların da bulunduğu askeri konvoy, konuşlanacağı TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdiği bölgedeki üslerine yönlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:41 Kaynak: DHA

Suriye, TSK, Güncel
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