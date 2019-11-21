Son Dakika Haberleri: Cerablus'a sığınan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönüyor
Son Dakika Güncel Cerablus'a sığınan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönüyor - Son Dakika

Cerablus'a sığınan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönüyor

6 saat önce

Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesine sığınan Suriyeliler Suriyelilerin araçlarla Barış Pınarı Harekat bölgesine dönmeleri Memleketine dönen bir Suriyelinin toprağı öpmesi Memleketlerine dönen Suriyelilerle röportaj Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden...

Terör örgütü PKK/ YPG'nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesine sığınan Suriyeliler

Suriyelilerin araçlarla Barış Pınarı Harekat bölgesine dönmeleri

Memleketine dönen bir Suriyelinin toprağı öpmesi

Memleketlerine dönen Suriyelilerle röportaj Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan Suriyeliler, gönüllü olarak Barış Pınarı Harekat bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı.

Cerablus'a sığınan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönüyor

Barış Pınarı Harekatı, Cerablus, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: 70 aile daha Cerablus'tan Tel Abyad'a doğru yola çıktı
flaş Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:59:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cerablus'a sığınan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]