Cerablus balistik füzelerle hedef alındı - Son Dakika

İlk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı saldırının, Lazkiye 'de konuşlu Rus donanmalarından 2 balistik füzeyle düzenlendiği öğrenildi.

Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz