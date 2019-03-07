Son Dakika Haberleri: Cerablus'da Kadınlar Günü Etkinliği

Cerablus'da Kadınlar Günü Etkinliği

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Cerablus'ta kurulan Cerablus Devlet Hastanesi yönetimi, Suriyeli kadın hastalara karanfil verdi.

Cerablus'da Kadınlar Günü Etkinliği, System.String[]
Sağlık Bakanlığı tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Cerablus'ta kurulan Cerablus Devlet Hastanesi yönetimi, Suriyeli kadın hastalara karanfil verdi.

Hastane Müdürü Necip Bilici, beraberindeki Müdür Yardımcısı Muhammet Öztekin ve Başhemşire Yasin Maraşlıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede etkinlik düzenleme kararı aldı.

Bu kapsamda hastaneye gelenlere karanfil dağıtıldı.

Kadınlarsa hastane yönetimine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:58 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü, Cerablus, Güncel
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