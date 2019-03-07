Cerablus'da Kadınlar Günü Etkinliği
1 saat önce
Sağlık Bakanlığı tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Cerablus'ta kurulan Cerablus Devlet Hastanesi yönetimi, Suriyeli kadın hastalara karanfil verdi.
Sağlık Bakanlığı
tarafından, Fırat
Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Cerablus
'ta kurulan Cerablus Devlet Hastanesi
yönetimi, Suriyeli kadın hastalara karanfil verdi.
Hastane Müdürü Necip Bilici, beraberindeki Müdür Yardımcısı Muhammet Öztekin ve Başhemşire Yasin Maraşlıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla hastanede etkinlik düzenleme kararı aldı.
Bu kapsamda hastaneye gelenlere karanfil dağıtıldı.
Kadınlarsa hastane yönetimine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:58 Kaynak: AA
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