Cerablus Konvoy, Fırat Kalkanı Bölgesine Gitti
37 dakika önce
Cerablus'a askeri sevkiyat sürüyor (2)KONVOY, FIRAT KALKANI BÖLGESİNE GİTTİTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye içerisine yönelik sevkiyatı gün boyunca devam etti.
Cerablus
'a askeri sevkiyat sürüyor (2)
KONVOY, FIRAT KALKANI BÖLGESİNE GİTTİ Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK
) Suriye
içerisine yönelik sevkiyatı gün boyunca devam etti. Saat 14.00 sıralarında da Karkamış
Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye giren, aralarında zırhlı araçların da bulunduğu askeri konvoy, konuşlanacağı TSK'nın Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdiği bölgedeki üslerine yönlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:17 Kaynak: DHA
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