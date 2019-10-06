Cerablus'ta araca yerleştirilen bomba patladı: 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezinde, ÖSO aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan kentlerde sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında ise 16 sivil yaralanmıştı.