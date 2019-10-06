Son Dakika Haberleri: Cerablus'ta araca yerleştirilen bomba patladı: 4 yaralı
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Cerablus'ta araca yerleştirilen bomba patladı: 4 yaralı

47 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Cerablus'ta araca yerleştirilen bomba patladı: 4 yaralı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezinde, ÖSO aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan kentlerde sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında ise 16 sivil yaralanmıştı.

Cerablus, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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