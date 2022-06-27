Son dakika haber | Araçta patlama: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Araçta patlama: 3 yaralı

27.06.2022 11:40

Son dakika haberlerine göre Suriye'nin Cerablus ilçesinde araç içine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin Cerablus ilçesinde araç içine yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinin güneyinde araç içine yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti. Sabah saatlerinde yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ekipler, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bölge güvenliğini tehdit eden saldırıların terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.

(Abu Mucahit El Halebi - İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Son dakika haber | Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Son dakika haberi... Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı Son dakika haberi... Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Araçta patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:38 AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:21 Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:02:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Araçta patlama: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement