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Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 4 sivil yaralandı.

Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçe merkezinde bomba yerleştirilen bir araç infilak etti.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu noktada gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.

Patlama sonucu çevrede maddi hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Askeri muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesi son dönemlerde sık sık terör saldırılarına sahne oluyor. İlçede 5 Ekim'de da bomba yüklü motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı saldırılarda 16 sivil yaralanmıştı.

Cerablus, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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