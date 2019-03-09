Cerablus'ta Bomba Yüklü Motosiklet Saldırısı: 3 Ölü

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde, güvenlik güçleri, dün gece, park halinde bir motosiklette bomba düzeneğini fark etti.



Motosikletin bulunduğu noktaya intikal eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki yerel polislerden 3 bomba imha uzmanı, patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışırken, bombanın infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.



Halep iline bağlı Cerablus ilçesinin güneybatısındaki Gandura beldesinde 21 Şubat'ta YPG/PKK işgalindeki Münbiç ilçesinden gelen bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu ÖSO mensubu 5 bomba imha uzmanı hayatını kaybetmişti.

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