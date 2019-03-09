Son Dakika Haberleri: Cerablus'ta Bomba Yüklü Motosiklet Saldırısı: 3 Ölü

Cerablus'ta Bomba Yüklü Motosiklet Saldırısı: 3 Ölü

15 dakika önce

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Cerablus'ta Bomba Yüklü Motosiklet Saldırısı: 3 Ölü, System.String[]
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde, güvenlik güçleri, dün gece, park halinde bir motosiklette bomba düzeneğini fark etti.

Motosikletin bulunduğu noktaya intikal eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki yerel polislerden 3 bomba imha uzmanı, patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışırken, bombanın infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Halep iline bağlı Cerablus ilçesinin güneybatısındaki Gandura beldesinde 21 Şubat'ta YPG/PKK işgalindeki Münbiç ilçesinden gelen bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu ÖSO mensubu 5 bomba imha uzmanı hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:31 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım İşçisi Çift Cinayetinde 8 Suriyeli Gözaltında: Ceset Fotoğraflarını Aileye Göndermiş Tarım İşçisi Çift Cinayetinde 8 Suriyeli Gözaltında; Ceset Fotoğraflarını Aileye Göndermiş

Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı DEAŞ'lı Kadın Terörist DEAŞ'ın "Ceviz" Şifresini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 12:46:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cerablus'ta Bomba Yüklü Motosiklet Saldırısı: 3 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]