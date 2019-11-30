Cerablus'ta bombalı araçla saldırı:  9 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG'li teröristlerin Cerablus'ta bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda 1'i çocuk 9 sivilin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kana susamış PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan Cerablus merkezinde yine bombalı araç patlattı. Teröristlerin günlük yaşantısına devam eden masum sivilleri hedef aldığı saldırıda, 1'i çocuk olmak üzere toplam 9 sivil yaralandı" denildi.

ANKARA, -