Cerablus'ta bombalı saldırı: 3 yaralı
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Cerablus kent merkezinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 sivil yaralandı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:17 Kaynak: AA
'nin kuzeyinde Türkiye
sınırındaki Cerablus
kent merkezinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3 sivil yaralandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cerablus kent merkezi güneyindeki Keklece yolunda park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. Saldırı sonucu 3 sivil yaralandı.
Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik birimleri saldırının terör örgütü YPG/ PKK
tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Öğle saatlerinde de Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralanmıştı.
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