Son Dakika Haberleri: Cerablus'ta bombalı saldırı: 5 yaralı
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Cerablus'ta bombalı saldırı: 5 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 sivil yaralandı.

Cerablus'ta bombalı saldırı: 5 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 sivil yaralandı.


Halep'in Cerablus ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlamanın işlek bir sokakta gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.


Yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi. - HALEP

Cerablus, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
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