Cerablus'ta bombalı saldırı: 5 yaralı
6 saat önce
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 sivil yaralandı.
Halep'in Cerablus ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlamanın işlek bir sokakta gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi. - HALEP
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