Son Dakika Haberleri: Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü
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Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü

3 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Cerablus ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na ait iki araca yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu 2 ÖSO mensubu öldü.

Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Cerablus ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na ait iki araca yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu 2 ÖSO mensubu öldü. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Cerablus'ta Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait iki araca yerleştirilen bombalar patlatıldı. Olayda 2 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Esad rejiminin sabah erken saatlerde Hama kırsalındaki Morek kentine düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetmişti.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Cerablus, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
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