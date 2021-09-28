Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Bu telefonları kullananlar dikkat! 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp çalışmayacak

Yeni kısıtlamalar gelir mi? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt

- Cerablus'ta çifte patlama: 2 ölü, 14 yaralı

CERABLUS - Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, farklı noktalarda meydana gelen iki farklı patlamada 2 sivilin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde belediye meclis binası önünde bir çöp konteynerine yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Patlamada 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İlçe merkezindeki bir çarşıda patlayıcı yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu ikinci bir patlama meydana geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yaralılar ise sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırdı.