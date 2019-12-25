Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 10 yaralı - Son Dakika

Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 10 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçe merkezinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi, 10 sivil yaralandı.

Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 10 yaralı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçe merkezinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi, 10 sivil yaralandı.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu noktalara park edilen iki motosikletin eş zamanlı patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 sivil yaralandı.

Patlama sonucunda, çevrede maddi hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinde son dönemde sık aralıklarla terör saldırısı düzenliyor. İlçede 30 Kasım'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1'i çocuk olmak üzere, toplam 9 sivil yaralanmıştı.

Cerablus, Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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