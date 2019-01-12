Son Dakika Haberleri: Cerablus'ta Kalp Kirizi Geçiren Vali Yardımcısı Hayatını Kaybetti (2)

Cerablus'ta Kalp Kirizi Geçiren Vali Yardımcısı Hayatını Kaybetti (2)

1 saat önce

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİSuriye'nin Cerablus kentinde görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Cerablus'ta Kalp Kirizi Geçiren Vali Yardımcısı Hayatını Kaybetti (2), System.String[]
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

Suriye'nin Cerablus kentinde görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazenin getirilmesinin ardından, aralarında İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın da bulunduğu çok sayıda bürokrat, Adli Tıp Kurumu önüne geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:09 Kaynak: DHA

Turgay İmamgiller, Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Cerablus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı

Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı! Son Dakika! Fransa İçişleri Bakanı: Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 15:59:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cerablus'ta Kalp Kirizi Geçiren Vali Yardımcısı Hayatını Kaybetti (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]