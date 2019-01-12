Cerablus'ta Kalp Kirizi Geçiren Vali Yardımcısı Hayatını Kaybetti (2)
1 saat önce
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİSuriye'nin Cerablus kentinde görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ
Suriye'nin Cerablus kentinde görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenazenin getirilmesinin ardından, aralarında İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın da bulunduğu çok sayıda bürokrat, Adli Tıp Kurumu önüne geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:39 Kaynak: DHA
Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
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