Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı - Son Dakika
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Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı

01.05.2022 23:19

- Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı Suriye'nin Cerablus kentinde öğretim görevlisi Zekeriyya Humeydi'nin aracına bombalı saldırı düzenlendi.

- Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı

CERABLUS - Suriye'nin Cerablus kentinde öğretim görevlisi Zekeriyya Humeydi'nin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Humeydi, saldırıda hayatını kaybetti.

Suriye'nin Halep şehrine bağlı Cerablus kentinde öğretim görevlisi Zekeriyya Humeydi, aracına bombalı saldırı düzenlendi. Humeydi, kimliği belirsiz kişilerce aracına yerleştirilen patlayıcının seyir halindeyken patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Humeydi'nin Halep kentinde Ahrar el- Şam Hareketi'nin (Şam'ın Hürleri) eski lideri olduğu belirtildi.

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen saldırı anında, Humeydi'nin hedef alındığı saldırı sırasında sokakta bulunan iki küçük kızın ölümden döndüğü görüldü.

Saldırıyı terör örgütü PKK/ YPG tarafından düzenlediği düşünülüyor.

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Öğretim Görevlisi, bombalı saldırı, Cerablus, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı - Son Dakika


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