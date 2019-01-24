Son Dakika Haberleri: Cerablus'ta Patlama: 2 Yaralı

Cerablus'ta Patlama: 2 Yaralı

1 saat önce

- Cerablus'ta patlama: 2 yaralıCERABLUS - Suriye'nin Cerablus kentine bağlı Gavureli kasabasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

- Cerablus'ta patlama: 2 yaralı

CERABLUS - Suriye'nin Cerablus kentine bağlı Gavureli kasabasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Suriye'nin Cerablus kentine bağlı Gavureli kasabasında bir kargo şirketinin önünde bulunan motosiklette patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralanırken, maddi hasar meydana geldi.
Suriye'nin Cerablus kenti, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenerek Özgür Suriye Ordusunun kontrolüne geçmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

Suriye, Cerablus, Güncel
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