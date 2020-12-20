Cerablus'ta patlayıcı yüklü traktör imha edildi - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta C4 ile tuzaklanmış 150 kilogramlık el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü traktör, kontrollü olarak imha edildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Cerablus'a Gaziantep Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Cerablus'ta yol kenarı boş arazide park halinde duran traktöre terör örgütü PKK-KCK-PYD- YPG tarafından konulduğu değerlendirilen uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı yaklaşık 150 kilogram ağırlığında C4 patlayıcı madde, araç ile birlikte kontrollü şekilde patlatılmıştır."

Açıklamada, ayrıca yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, olaya ilişkin tahkikatın başlatıldığı aktarıldı.