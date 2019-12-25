Cerablus'ta pazar yerinde bombalı saldırı: en az 5 yaralı - Son Dakika

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Cerablus'ta pazar yerinde bombalı saldırı: en az 5 yaralı
6 saat önce
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 5 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 5 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü 2 motosiklet infilak etti. Patlamanın Cerablus ilçesindeki pazar yerinde gerçekleştiği öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 sivilin yaralandığı belirtildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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