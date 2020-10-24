- Cerablus'ta yangın 8 saat sonra söndürüldü - Son Dakika

- Cerablus'ta yangın 8 saat sonra söndürüldü

CERABLUS - Suriye'nin Cerablus ilçesine balistik füzeler ile düzenlenen saldırıda akaryakıt pazarında büyük yangın çıktı. Yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangın sonucu az 15 akaryakıt tankerin kullanılmaz hale geldi.

Suriye'nin Cerablus ilçesine balistik füzeler ile dün akşam saldırı düzenlendi. Akaryakıt pazarın hedef alındığı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, en az 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrası pazarda büyük yangın çıktı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sivil savunma yetkilileri, yangının 8 saat sonra kontrol altına alındığını ve yangın sonucu en az 15 akaryakıt tankerin kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Öte yandan saldırının Hmeimim'deki Rusya'ya ait askeri üsten yapıldığı iddia edilmişti.