- Cerablus'taki akaryakıt pazarı saldırısında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika

- Cerablus'taki akaryakıt pazarı saldırısında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

23.10.2020 22:12

- Cerablus'taki akaryakıt pazarı saldırısında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan akaryakıt pazarına düzenlenen füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

- Cerablus'taki akaryakıt pazarı saldırısında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

CERABLUS - Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan akaryakıt pazarına düzenlenen füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Suriye'nin Cerablus kentindeki bulunan El Koussa köyündeki bir akaryakıt pazarına füzeli saldırı yapılmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının Hmeimim'deki Rusya'ya ait askeri üsten yapıldığı iddia edilmişti. Yerel kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını aktarırken, yaralılarının durumlarının ağır olduğunu belirtti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, saldırı sonrası pazar yerinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

- Cerablus'taki akaryakıt pazarı saldırısında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
- Cerablus'taki akaryakıt pazarı saldırısında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
- Cerablus'taki akaryakıt pazarı saldırısında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
- Cerablus'taki akaryakıt pazarı saldırısında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
- Cerablus'taki akaryakıt pazarı saldırısında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Akaryakıt, Cerablus, Saldırı, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Cerablus'taki akaryakıt pazarı saldırısında 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika

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Son Dakika

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