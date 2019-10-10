Cerablus'taki camilerde Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dua
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusu için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Cerablus'taki camilerden Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dualar yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusu için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Cerablus'taki camilerden Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dualar yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için Barış Pınarı Harekatına dün başlamıştı. Operasyon kapsamında karadan da ilerleyen Türk ve Suriye Milli Ordusu askerlerine sivillerden de destek geliyor. Cerablus'ta bulunan camilerden Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri için dualar yükseldi.
(İHA)
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