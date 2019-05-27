Cerablus'taki çocukların bayram hediyeleri Samsun'dan

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonunda Halk Eğitim Merkezlerince Samsun' dan Cerablus'a "Şefkatli Ellerle, Gülen Yüzler" sloganıyla hazırlanan insani yardım malzemeleri Samsun'dan yola çıktı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonunda Halk Eğitim Merkezlerince Samsun' dan Cerablus'a "Şefkatli Ellerle, Gülen Yüzler" sloganıyla hazırlanan insani yardım malzemeleri Samsun'dan yola çıktı.



İlkadım Halk Eğitim Merkezinde İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen' in katılımıyla araca yüklenen yardım malzemeleri Cerablus'daki çocuklara ulaştırılacak.



Yardım malzemeleri, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Cerablus koordinatörü ile irtibata geçilerek Fırat Kalkanı bölgesinin Cerablus şehrinde bulunan yetimhanelerin ihtiyaçları tespit edilerek belirlendi. Gönüllülük esasına dayalı olarak Halk Eğitimi Merkezleri atölyelerinde yardım malzemelerinin el emeği üretimleri gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesinden sorumlu Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin koordinatörlüğünde 27 Mayıs'ta yola çıkan ürünler, 29 Mayıs'ta Cerablus şehrinde bulunan yetim destek merkezi ve bölgedeki yetimhaneler ziyaret edilerek, bayram öncesinde bölgedeki çocuklara dağıtılacak.



Gönderilen malzemelerde; 400 takım iç çamaşırı,300 takım eşofman, elbise, 500 adet oyuncak(her bir çocuğa verilecek), çocuk oyun odası materyali ve muhtelif hediyelikler, 280 adet gofret(çocuklara dağıtılacak),ayakkabı, terlik, 558 adet pediküloz için ilaç(yetimhane sorumlularına teslim edilecek), yiyecek ve kırtasiye malzemeleri bulunuyor. Kampanyaya ayrıca Terme, Canik, Bafra, Havza, Salıpazarı, İlkadım Halk Eğitimi Merkezlerinin yanı sıra STK'lar, eczacılar ve Samsun Eczacılar Odası da destek oldu. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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