Son Dakika Haberleri: Cerablus'taki çocukların "bayram hediyeleri" Samsun'dan

Cerablus'taki çocukların "bayram hediyeleri" Samsun'dan

5 saat önce

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Suriye'nin Cerablus kentindeki yetimhanelerde kalan çocuklar için hazırlanan yardım malzemeleri yola çıkarıldı.

Cerablus'taki çocukların
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Suriye'nin Cerablus kentindeki yetimhanelerde kalan çocuklar için hazırlanan yardım malzemeleri yola çıkarıldı.
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Cerablus Koordinatörlüğü ile irtibata geçilerek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen bölgedeki yetimhanelerin ihtiyaçları tespit edildi.
Belirlenen ihtiyaçlar ve oyuncaklar, Samsun, Terme, Canik, Bafra, Havza, Salıpazarı, İlkadım halk eğitim merkezlerince "Şefkatli Ellerle Gülen Yüzler" sloganıyla temin edildi. Bazı ihtiyaçlar ve ilaçlar, sivil toplum kuruluşları ve Samsun Eczacı Odası tarafından karşılandı.
Yiyecek, kırtasiye malzemeleri, 400 takım iç çamaşırı, 300 takım eşofman, elbise, 500 oyuncak, çocuk oyun odası materyali ve muhtelif hediyelikler, ayakkabı, terlik, pediküloz için 558 ilaçtan oluşan yardımların yola çıkarılması dolayısıyla İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesi Sorumlu Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin, yaptığı konuşmada, 29 Mayıs'ta Cerablus'ta bulunan Yetim Destek Merkezi ve bölgedeki yetimhanelerin ziyaret edilerek, yardımların Ramazan Bayramı öncesinde çocuklara dağıtılacağını söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in de katıldığı törende, konuşmaların ardından yardım malzemeleri Cerablus'a gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:06 Kaynak: AA
Suriye, Samsun, Cerablus, Güncel
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