Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ölü Bulundu

Fırat Kalkanı operasyonu ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus
'tan sorumlu Gaziantep
Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller
Cerablus'ta kaldığı odada ölü bulundu.
Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Vali Yardımcısının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Sabah
saatlerinde cenazesi Cerablus'tan alınarak Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Devlet hastanesine getirilen Vali Yardımcısı İmamgiller'in cenazesi burada yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.
Vali Yardımcısı İmamgiller Kimdir Sivas
ili Şarkışla
ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Şarkışla ilçesinde yaptı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Artvin
Kaymakam adayı olarak Mülki İdari Amirliği mesleğine girdi. Trabzon Şalpazarı
, Tunceli- Ovacık
, Malatya- Arapgir
, Rize- Fındıklı
ilçesinde Kaymakamlıkları, Tokat
, Kahramanmaraş
, Karaman
, Kilis
Vali Yardımcılıkları görevinde bulundu. Ağustos 2017 yılı Kararnamesi ile Gaziantep Vali Yardımcılığı görevine atandı. Vali Yardımcısı İmamgiller evli ve 2 çocuk babasıdır. - GAZİANTEP