Son Dakika Haberleri: Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti

Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti

45 dakika önce

Fırat Kalkanı operasyonu ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'tan sorumlu Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller Cerablus'taki makam odasında hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı operasyonu ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'tan sorumlu Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller Cerablus'ta kaldığı odada ölü bulundu.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Vali Yardımcısı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Sabah saatlerinde cenazesi Cerablus'tan alınarak Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet hastanesine getirilen Vali Yardımcısı İmamgiller'in cenazesi burada yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

VALİ YARDIMCISI AHMET TURGAY İMAMGİLLER KİMDİR?

Sivas ili Şarkışla ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Şarkışla ilçesinde yaptı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında Artvin Kaymakam adayı olarak Mülki İdari Amirliği mesleğine girdi. Trabzon Şalpazarı, Tunceli- Ovacık, Malatya- Arapgir, Rize- Fındıklı ilçesinde Kaymakamlıkları, Tokat, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis Vali Yardımcılıkları görevinde bulundu. Ağustos 2017 yılı Kararnamesi ile Gaziantep Vali Yardımcılığı görevine atandı. Vali Yardımcısı İmamgiller evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:29 Kaynak: İHA

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