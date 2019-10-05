Son Dakika Haberleri: - Cerablus ve Başköy'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 14 Yaralı
Son Dakika Güncel Haber

- Cerablus ve Başköy'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 14 Yaralı

53 dakika önce

- Cerablus ve Başköy'de bomba yüklü motosikletle saldırı: 14 yaralıCERABLUS - Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Başköy şehrinde patlama meydana geldi.

- Cerablus ve Başköy'de bomba yüklü motosikletle saldırı: 14 yaralı

CERABLUS - Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Başköy şehrinde patlama meydana geldi. Her iki patlamada da bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 14 sivilin yaralandığı açıklandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Suriye'nin Başköy şehrinde meydana gelen patlamada bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. 14 sivilin yaralandığı patlamada 4'nün Cerablus ve aralarında kadınlarında bulunduğu 10 sivilin Başköy şehrindeki patlamada yaralandığı belirtildi. Başköy'deki saldırının ise pazar yerinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

- Cerablus ve Başköy'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 14 Yaralı

Cerablus, Başköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı
MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi su kuyusunda bulundu Son Dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:00:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Cerablus ve Başköy'de Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 14 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]