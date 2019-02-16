Cerattepe Olaylarının 3'üncü Yıl Dönümü

Artvin Cerattepe bölgesinde yürütülen madencilik faaliyetleri, bir grup tarafından Cerattepe olaylarının 3'üncü yıl dönümünde protesto edildi.

Artvin Cerattepe bölgesinde yürütülen madencilik faaliyetleri, bir grup tarafından Cerattepe olaylarının 3'üncü yıl dönümünde protesto edildi.



Artvin'de 16 Şubat 2016'da maden şirketi araçlarının maden sahasına gitmesini engellemek amacıyla yolu araçlarıyla ulaşıma kapatan gruba kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sonrası yaşanan olayların yıl dönümünde, Artvin Çevre Platformu ve Yeşil Artvin Derneği tarafından Halitpaşa Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.





Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Cerattepe'deki maden karşıtı mücadelenin "Cerattepe varsa Artvin var, yoksa biz de yokuz" anlayışıyla sürdürülen çeyrek asırlık bir direniş olduğunu söyledi.



Cerattepe mücadelesinin bitmediğini ve bitmeyeceğini belirten Karahan, şunları kaydetti:



"730 kişiyle başvurduğumuz Anayasa Mahkemesi, başvurumuzun incelemesine devam ediyor. Maden şirketinin 32 hektarlık alan için ÇED iznini, 240 hektarlık alan için işletme iznine çevirme girişimine karşı Rize İdare Mahkemesinde açtığımız dava ise 2018 yılı Aralık ayında sonuçlandı. Mahkeme, bu yasa dışı izin verilmesi işleminin iptaline karar vermiştir. Bu karar, başından bu yana maden şirketinin ÇED izni alınan alanla yetinmeyeceği, bir kanser hücresi gibi yayılacağı ve bütün Artvin coğrafyasını işgal ederek bize yaşam alanı bırakmayacağı yönündeki söylediklerimizin ne kadar haklı olduğunu göstergesidir."



Cerattepe mücadelesinin 25 yıldır süren, dünyada örnek olmuş bir sivil toplum hareketi olduğunu anlatan Karahan, mücadelenin yanında duranlara teşekkür etti.



Basın açıklaması esnasında "madene hayır" yazılı pankart açılarak, "Cerattepe geçilmez Artvin halkı yenilmez" şeklinde slogan atıldı.



Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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