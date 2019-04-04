Son Dakika Haberleri: Çerçeve Yaptığı Resimlere Özenip Ressam Oldu

Çerçeve Yaptığı Resimlere Özenip Ressam Oldu

1 saat önce

ADIYAMAN'da 25 yıldır camcılık yapan Hakan Kamışlı (39), müşterilerinin çerçeveletmek için getirdiği tablolardan etkilenerek, resim yapmaya başladı.

Çerçeve Yaptığı Resimlere Özenip Ressam Oldu, System.String[]
ADIYAMAN'da 25 yıldır camcılık yapan Hakan Kamışlı (39), müşterilerinin çerçeveletmek için getirdiği tablolardan etkilenerek, resim yapmaya başladı. Adıyaman'da yaşayan ortaokul mezunu Hakan Kamışlı, 25 yıldır camcılık yaparak geçimini sağlıyor. Güzel sanatlara ilgisi olan Hakan Kamışlı, müşterilerinin çerçeveletmek için getirdiği tablolardan etkilenerek resim sanatına merak salınca işini başka bir boyuta taşıdı. Etkisinde kaldığı tabloların ardından Kamışlı, 10 yıl önce kendi resimlerini yapmaya başladı. Yağlı boya tablolar yapan ve çevresindekilerden beğeni toplayan Kamışlı, ortaya çıkan eserlerini de işyerinde sergiliyor. İsteyen müşterilerine tabloları satan Kamışlı, "Bu konuda en büyük desteği ailemden aldım. Boş zamanlarımı resimle geçirmeye başladım ve başarılı da oldum. Şimdi yaptığım eserleri işyerinde sergiliyorum, arkadaşlarıma hediye ediyorum ve isteyen müşterilerime de satıyorum" dedi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:09 Kaynak: DHA

Adıyaman, Güncel
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