Çerçevesiz Ekranlı Vivo S1, Üzmeyecek Fiyatıyla Tanıtıldı

Çinli akıllı telefon üreticileri, çerçevesiz ekranlı telefon tasarımını fazlasıyla beğenmiş durumdalar. Ülkenin en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri olan Vivo, ön kamerasını açılır kapanır bir mekanizmaya yerleştirdiği yeni tamamen çerçevesiz akıllı telefonu Vivo S1'i resmi olarak tanıttı.
Yeni Vivo S1, 6.5 inçlik Full HD+ bir ekrana sahip. Cihaz, son derece ince ekran çerçevelerine sahip olduğu için %90.95'lik bir ekran/gövde oranına sahip. MediaTek Helio P70 işlemciden güç alan cihaz, güçlü performansının yanı sıra üçlü arka kamerası ile oldukça iyi bir fotoğraf kalitesi sunuyor.
Vivo S1 Özellikler
MediaTek Helio P70 işlemci
6GB RAM, 128GB depolama
6.5 inç Full HD+ ekran
Android 9.0 Pie işletim sistemi
12 MP + 8 MP + 5 MP üçlü arka kamera
24.8 MP ön kamera
3940mAh batarya
Özellikle çerçevesiz ekranlı tasarımı ile geniş bir tüketici kitlesinin dikkatini çekmesi beklenen Vivo S1, 1.852 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Elbette ki bu fiyata Türkiye
'de akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.