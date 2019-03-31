Son Dakika Haberleri: Çerçioğlu Aliesi, Oyunu Menderes'in Köyü Çakırbeyli'de Kullandı

Çerçioğlu Aliesi, Oyunu Menderes'in Köyü Çakırbeyli'de Kullandı

38 dakika önce

- Çerçioğlu Aliesi, oyunu Menderes'in köyü Çakırbeyli'de kullandıAYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu, oyunu eşi ve çocukları ile birlikte ikamet ettiği Merhum Başbakan Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli Mahallesi'nde kullandı.

Çerçioğlu Aliesi, Oyunu Menderes'in Köyü Çakırbeyli'de Kullandı, System.String[]
- Çerçioğlu Aliesi, oyunu Menderes'in köyü Çakırbeyli'de kullandı

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu, oyunu eşi ve çocukları ile birlikte ikamet ettiği Merhum Başbakan Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli Mahallesi'nde kullandı. Seçimlerin ülkeye ve Aydın'a hayırlı olmasını dileyen Başkan Çerçioğlu, gazetecilerin "Bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna "Açıklamayı akşam saat 21: 00'de kent meydanında yapacağım" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Mahallesi ilkokulunda bulunan 1022 nolu sandıkta oyunu eşi Ercan Çerçioğlu ve çocukları Şefik Alp ve Ata Caner ile birlikte kullandı.
Oyunu kullanacağı okulda vatandaşların sırasını vermek istediği Özlem Çerçioğlu, vatandaşlık vazifesini yaparken sırasını bekleyip oy verme sırası kendisine geldiğinde sandık başına geçip oyunu kullandı. Çerçioğlu Ailesi, oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:34 Kaynak: İHA

Adnan Menderes, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Menderes, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın'ın Yakın Korumasını da Dolandırdığı Ortaya Çıktı Türkücü Aydın Aydın, Oy Kullanmaya Sazıyla Geldi Malatya'da Saadet Partili 2 Müşahidin Öldürülmesi Olayına İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı Aydın Büyükşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:12:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çerçioğlu Aliesi, Oyunu Menderes'in Köyü Çakırbeyli'de Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]