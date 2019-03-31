Çerçioğlu Aliesi, Oyunu Menderes'in Köyü Çakırbeyli'de Kullandı

- Çerçioğlu Aliesi, oyunu Menderes'in köyü Çakırbeyli'de kullandıAYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu, oyunu eşi ve çocukları ile birlikte ikamet ettiği Merhum Başbakan Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli Mahallesi'nde kullandı.

- Çerçioğlu Aliesi, oyunu Menderes'in köyü Çakırbeyli'de kullandı



AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu, oyunu eşi ve çocukları ile birlikte ikamet ettiği Merhum Başbakan Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli Mahallesi'nde kullandı. Seçimlerin ülkeye ve Aydın'a hayırlı olmasını dileyen Başkan Çerçioğlu, gazetecilerin "Bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna "Açıklamayı akşam saat 21: 00'de kent meydanında yapacağım" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Mahallesi ilkokulunda bulunan 1022 nolu sandıkta oyunu eşi Ercan Çerçioğlu ve çocukları Şefik Alp ve Ata Caner ile birlikte kullandı.

Oyunu kullanacağı okulda vatandaşların sırasını vermek istediği Özlem Çerçioğlu, vatandaşlık vazifesini yaparken sırasını bekleyip oy verme sırası kendisine geldiğinde sandık başına geçip oyunu kullandı. Çerçioğlu Ailesi, oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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