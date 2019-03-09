Son Dakika Haberleri: Çerçioğlu, İncirliovalı Kadınlarla Buluştu

Çerçioğlu, İncirliovalı Kadınlarla Buluştu

1 saat önce

İncirliovalı kadınlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İYİ Parti İncirliova Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya'yla buluştu.

Çerçioğlu, İncirliovalı Kadınlarla Buluştu, System.String[]
İncirliovalı kadınlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İYİ Parti İncirliova Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya'yla buluştu. Yüzlerce kadının dayanışma için bir araya geldiği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü buluşmasında Başkan Çerçioğlu'na CHP Parti Meclisi üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da eşlik etti.

Kadınların dayanışma buluşmasında konuşma yapan Başkan Çerçioğlu sözlerine tüm kadınların Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin İncirliova'ya yaptığı yatırımlardan söz eden Başkan Çerçioğlu, İncirliova'ya 57 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi. İncirliova'da 57 kilometre yol yapıldığını, ASKİ'nin 164 kilometrelik altyapı çalışması yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Sizlerin Aytekin Başkan'a desteğinizle bu yaptığımız hizmetler İncirliova'ya katlanarak gelir. Bu seçimi alırsa kadınlar alır" dedi.

Kadınların yoğun coşkusuyla alkışlanan Başkan Çerçioğlu, Aytekin Kaya ile birlikte vatandaşları selamladı. Başkan Çerçioğlu, İncirliovalı kadınları da 31 Mart akşamı Atatürk Kent Meydanı'ndaki kutlamaya davet etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:49 Kaynak: İHA

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