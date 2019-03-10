Çerçioğlu; "Kadınlarımız Bu İşe El Koymuş, Koçarlı'ya Bahar Gelmiş"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Koçarlı Bıyıklı'da vatandaşlarla buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Koçarlı Bıyıklı'da vatandaşlarla buluştu. Buluşmada vatandaşlara seslenen Başkan Çerçioğlu "Kadınlarımız bu işe el koymuş, Koçarlı'ya bahar gelmiş" dedi.



Jeotermal eleştirisinde de bulunan Başkan Çerçioğlu "Bizler Aydın'da misafir değiliz, burada yaşıyoruz. Bu havayı bizler soluyoruz ve bizler sağlıklı nefes almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Yüzlerce vatandaşın Bıyıklı Meydanı'nı doldurduğu buluşmada Başkan Çerçioğlu ve Mutlu Öztürk meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Buluşmada konuşma yapan Başkan Çerçioğlu "Beni en çok mutlu eden, hanım kardeşlerimin evde televizyon izlemek yerine bizleri desteklemek için buraya gelmesi. Hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Şimdiye kadar Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk'ün bütün projelerini desteklediğini, önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu "Mutlu Başkanım hangi projeyi hayata geçirecekse hepsinin arkasındayım ve destekleyeceğim" dedi.



'Aydın'da misafir değiliz'



Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'a ve ve Koçarlı'ya birçok yatırım yapıldığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Aydın'da yaşıyoruz, misafir değiliz. Mutlu Başkanımla peteklerimiz yaptığımız hizmetlerle dolu, çünkü Aydın için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Koçarlı'ya 5 yıl içerisinde 58 milyon liralık yatırım yaptık" dedi.



Konuşmasında sosyal belediyecilik vurgusu da yapan Başkan Çerçioğlu "Bizler en çok sosyal belediyeciğe önem veriyoruz. Fakir fukaranın garip gurebanın yanındayız" ifadelerini kullanarak hayat pahalılığının iyice arttığını hatırlatıp "Bugün pazarda biber 10, patlıcan 14 lira. Ispanağın kilosu 8 lira. Hanım kardeşlerim geçinmenin ne kadar zor olduğunu iyi bilirler. Tencerenin nasıl zor kaynadığını bizler iyi biliyoruz. O yüzden sosyal belediyeciliğe devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



'Bu zehirli havayı biz soluyoruz'



Konuşmasında Koçarlı'ya da kurulacak olan jeotermallere de yer veren Başkan Çerçioğlu "İncirliova, Germencik ve Buharkent'ten sonra jeotermal Koçarlı'ya da kurulacak. Bu jeotermaller zehir saçıyor, beşikteki bebeğimiz bu havayı soluyor. Bizler misafir değiliz, evimiz burada, burada yaşıyoruz ve bu havayı çocuklarımız teneffüs ediyor. Bizler sağlıklı nefes almak istiyoruz. En önemli şey insan hayatı" dedi.



Aydın'a bahar erken geldi



Başkan Çerçioğlu kadınların kendisine verdiği "Martın sonu bahar" temalı iğne oyası yazmalar için de teşekkür edip "Hanım kardeşlerim gittiğim her yerde çiçeklerle bezeli yazma hediye ediyor. Bu çiçekli yazmayı ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Görüyorum ki Koçarlı'ya bahar gelmiş, Aydın'a bahar gelmiş" ifadelerini kullandı.



Başkan Çerçioğlu, CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP ve İYİ Parti ilçe yönetimlerinin tam kadro katıldığı buluşmada tüm Koçarlı halkını 31 Mart akşamı saat 21'de Aydın Atatürk Kent Meydanı'na davet etti. - AYDIN

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