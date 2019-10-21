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Son Dakika Güncel Çerçioğlu muhtarlarla buluştu

Çerçioğlu muhtarlarla buluştu

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlar toplantısının üçüncüsü düzenlendi.

Çerçioğlu muhtarlarla buluştu, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlar toplantısının üçüncüsü düzenlendi.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İlçe belediye başkanlarının muhtarlar ile bir araya geldiği toplantıda Aydın ilinin sorunları masaya yatırıldı ve çözüm önerileri konuşuldu.


Görevlerine yeni başlayan muhtarları tebrik eden Başkan Çerçioğlu, muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu söyledi. Aydın il genelinde yapılan yatırımlarla ilgili katılımcılara bilgi veren Başkan Çerçioğlu, tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı ve tüm katılımcılara verdikleri katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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