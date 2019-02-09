Son Dakika Haberleri: Çerçioğlu Talimat Verdi, Kuşadası Belediyesi'nin Tüm Mülklerine Konulan Hacizler Kaldırıldı

Çerçioğlu Talimat Verdi, Kuşadası Belediyesi'nin Tüm Mülklerine Konulan Hacizler Kaldırıldı

46 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi'nden alacağına karşılık tüm belediye mülkleri üzerine koyduğu hacizleri kaldırdı.

Çerçioğlu Talimat Verdi, Kuşadası Belediyesi'nin Tüm Mülklerine Konulan Hacizler Kaldırıldı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi'nden alacağına karşılık tüm belediye mülkleri üzerine koyduğu hacizleri kaldırdı. Sehven yapılan bürokratik hatanın düzeltilmesi için sadece Kuşadası Belediyesi tarafından bildirilen Kapalı Pazar Yeri'ne haciz konuldu.

Bilindiği gibi, Aydın Büyükşehir Belediyesi kendi adına toplanan ve faizleriyle birlikte 750 bin lirayı bulan Kuşadası Şehirlerarası Otobüs Terminali kira ücretlerinin ödenmemesi üzerine Kuşadası Belediyesi hakkında icra takibi başlatmış, ardından da Kuşadası Belediyesi'ne ait tüm mülklere haciz işlemi uygulanmıştı.

Gelişmelerin kamuoyuna yansımasının ardından tüm mülklere konan haciz işleminin icra müdürlüğü ile tapu müdürlüğü arasındaki yazışmalarda sehven yapıldığı ortaya çıktı. İşlemin bir an önce düzeltilmesini isteyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla Güvercinada Kalesi dahil Kuşadası Belediyesi'nin tüm mülklerine konan hacizler kaldırılırken, vatandaşların mağdur olmasının da önüne geçildi. Edinilen bilgiye göre, Çerçioğlu'nun talimatının ardından haciz işleminin sadece Kuşadası Belediyesi tarafından bildirilen Hacıfeyzullah Mahallesi sınırları içerisindeki 1707 ada 27 parseldeki Kuşadası Belediyesi Kapalı Halk Pazarı'nın bulunduğu 5 bin 525 metrekare alan üzerinde uygulanması kararlaştırıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:26 Kaynak: İHA

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