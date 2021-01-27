Cerebral palsy bu yıl 'Gelecek Ben'im' diyor! - Son Dakika

Ülkemizde Cerebral Palsy'ye yönelik toplum bilincinin artması, Cerebral Palsy'nin bilimsel ortamlarda tartışılması ve araştırmalar yürütülmesi konusunda atılan adımlara bir yenisi daha ekleniyor. Bilimsel gelişmelerin sunulduğu ve ailelerin bilgilendirildiği 'Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi' bu yıl 'Gelecek Ben'im!' mottosuyla 26- 28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. Prof. Dr. Hakan Şenaran'ın kongre başkanlığını yürüteceği toplantısında oturumlar Covid-19 pandemisi koşulları sebebi ile dijital yürütülecek.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı kurucusu Merhum Prof. Dr. Hıfzı Özcan'ın ismini taşıyan bu bilimsel toplantı, 2022 yılında ülkemizde Cerebral Palsy için verilen mücadelenin 50. yılı olacağından ötürü büyük önem arz ediyor. Birbirinden değerli uzmanların katılımı ile ilk kez online platformda gerçekleşecek kongrede Cerebral Palsy'ye yönelik son gelişmeler tartışılacak.

Cerabral Palsy ile ilgili yeni gelişmeler aktarılacak

Cerebral Palsy ile ilgili geleceğe yönelik yeni bakış açılarının ve tedavi süreçlerinin tartışılacağı Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresine ulusal ve uluslararası camiadan alanında uzman otoriteler katılım gösterecek.

Kongre boyunca; Sidney Üniversitesi'nden Prof. Iona Nowak, European Academy of Childhood Disability (EACD) Dönem Başkanı Prof. Arnab Seal, Balgrist Üniversitesi Ortopedi Bölüm Başkanı Prof. Thomas Dreher, Gießen Üniversitesi Pedagoji ve Kaynaştırma Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Elisabeth von Stechow, Murdoch Üniversitesi Genetik ve Nadir Hastalıklar Bölüm Başkanı Prof. Gareth Baynam, Northwestern Üniversitesi Pediatrist, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doktoru Prof. Deborah Gaebler-Spira Cerebral Palsy'de ki en yeni gelişmeleri konusundabilgi paylaşımında bulunacaklar.

Chat modülü ile katılımcılar birbirleriyle görüşebilecekler

Kongreye dair ayrıntılı bilgi, bilimsel program ve kayıt işlemleri cerebralpalsy2021.org sayfası üzerinde yer alıyor. Tıp doktorlarının, alan uzmanlarının, öğrencilerin ve ailelerin katılımına açık. Kongrenin birinci günü düzenlenecek aile toplantısına katılım ücretsiz olacak.

Kongre katılımcılarıtüm konferanslara, panellere sözlü ve poster bildiri sunumlarına erişim imkanına sahip olacaklar. Kongrelerde görmeye alışkın olduğumuz stand alanları, online kongrede de katılımcılarla buluşuyor. Chat modülü, firma temsilcileri ve katılımcıları online ortamda bir araya getirecek.

Kongre esnasında sunumların bir kısmı kayıt üzerinden bir kısmı da canlı yayınlarda sunulacak. Ayrıca kabul edilmiş olan sözlü ve poster bildiriler, gerekli koşulları sağlaması durumunda ULAKBIM TR Dizinine bağlı hakemli bir dergi olan "Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi"nde yayınlanacak. Bildirilerin son başvuru tarihi 15 Ocak 2021'dir.

Cerebral Palsy nedir?

Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan ancak buna karşın en az anlaşılan engellilik durumudur. Dünya genelinde 17 milyon Cerebral Palsy'li kişi yaşamaktadır. Türkiye'de her yıl 6.000'den fazla bebek Cerebral Palsy tanısı almaktadır.

Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı), Türkiye'de Cerebral Palsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. Cerebral Palsy'li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunur. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 35 dönüm alan üzerinde; Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi bulunan Vakıf, kurulduğu günden bugüne 30 binden fazla çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu.