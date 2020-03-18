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Cerebral palsy gönüllüleri Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koştu
15 dakika önce
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye, Adım Adım platformunun düzenlediği yardımseverlik koşusu Runatolia Maratonuna katıldı.
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye, Adım Adım platformunun düzenlediği yardımseverlik koşusu Runatolia Maratonuna katıldı. Maratonda 38 gönüllü Cerebral Palsy'li çocuklar için koşarak 60.723 TL bağış topladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:10
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