Cerebral Palsy İle Yaşamın Zorluklarını Alper Şirvan Yazdı!

Cerebral Palsy, dünyada 17 milyon kişide görülen gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, sırası ve doğum sonrasında meydana gelebilecek, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu olarak karşımıza çıkıyor.

Cerebral Palsy'li Alper Şirvan, yaşadığı tüm tecrübelerini "Mavi Orkide" romanıyla okuyuculara aktarıyor. Kendisine 'sonsuz aşk' anlamını yüklemiş olmasına rağmen, kendi kendine mavi açmayan, mavi renkte açtıktan 3 ay sonra rengini kaybeden bir çiçeği anlatan Mavi Orkide'nin, işlem görmüş, müdahale edilmiş, "mavi açması için emek verilmiş" beyaz bir orkide olduğu gerçeği belirtiliyor.

Romanda, milenyumla birlikte ayağa düşürülen, kendisi için sürekli ve yorulmaksızın emek vermeyi gerektiren aşk, mavi orkideye benzetiliyor. Maviliğinin devam etmesi için mavi suyunun eksik edilmemesi, aksi durumda beyaza dönüp sıradanlaşabileceği vurgulanıyor.

Alper Şirvan, Boyut Yayınevi tarafından yayınlanan otobiyografik müzikal romanı Mavi Orkide'nin gelirini Cerabral Palsy Türkiye'ye bağışlıyor.

Alper Şirvan "Türlü ajitasyonlarla yaraları kangrene dönüştürmenin, olayları sadece "acı" tarafıyla yansıtmanın, umutsuzluğa sevk edip çaresizlik öğretmenin yer yer edebî ve sinemasal, çokça da siyasal bir karşılığı vardır elbet ama insanlara bir şeyleri fark ettirmenin, dikkat çekmenin ve çözüm aramanın daha pozitif, akılcı ve incelikli yöntemleri olabileceği kanaatindeyim." diyor.

Alper Şirvan kimdir?

1973 doğumlu olan Alper Şirvan 'Cerebral Palsy' ile yaşayan bir birey. İlkokulu sadece 1 yıl okuyarak bitirdi. Okuma yazmayı ilkokul öğretmeni annesinden öğrenen Şirvan "İlle de okuyacağım" diye tutturunca ve girdiği sınav sonrası "ilkokuldan mezun olabilir" hükmü verilse de 1 yıl dahi olsa ilkokul öğretmenini görme arzusunda diretti. 1984-85 öğretim yılında, İhsan Dikmen 2. İlkokulunda şansına, bir yılda iki öğretmen görerek mezun oldu.

Orta ve lise öğrenimimi, öğretmen babasının görev yaptığı okullarda tamamladıktan sonra, Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümünü 1995 yılında dereceyle bitirdi. Alper Şirvan, 1998'de başlayıp kamu ve özelde aralıksız devam eden iş hayatına, halen Bursa Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)'de fiilen Bilgisayar Programcısı olarak devam ediyor.

Mavi Orkide dışında 1996-2009 yılları arasında yayımlanmış bir hikâye iki şiir olmak üzere üç kitabı daha olan Şirvan, 1996-2003 yılları arasında biri yurtdışında olmak üzere dört resim sergisine imza attı.