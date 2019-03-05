Son Dakika Haberleri: Cerebral Palsy Türkiye Gönüllüleri 21 Riskli Bebek İçin Runatolia Maratonu'ndaydı!

Cerebral Palsy Türkiye Gönüllüleri 21 Riskli Bebek İçin Runatolia Maratonu'ndaydı!

58 dakika önce

Antalya'nın en büyük spor organizasyonu Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda koşan gönüllüler, 21 bebeğin daha Erken Müdahale Programına dahil edilmesine destek oldular.

Cerebral Palsy Türkiye Gönüllüleri 21 Riskli Bebek İçin Runatolia Maratonu'ndaydı!, System.String[]

3 Mart günü 14.cüsü gerçekleşen Antalya'nın en büyük spor organizasyonu Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda Adım Adım Platformu dahilinde Cerebral Palsy Türkiye için koşan gönüllüler 21 bebeğin daha Erken Müdahale Programı'na alınmasına destek oldular. Cerebral Palsy Türkiye gönüllüleri, riskli bebekler erken müdahale hizmetlerinden yararlanabilsin diye 18 Mart'a kadar bağış toplamaya devam edecek.

Cerebral Palsy teşhisi almış çocuk ile erişkinlerin eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda geniş kapsamlı çalışmalarda bulunan Cerebral Palsy Türkiye; #biradımlabüyüsün kampanyasıyla henüz engellilik teşhisi almamış riskli bebeklerin, erken müdahale hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını sağlayarak oluşabilecek riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında gönüllü koşucuların desteğini alan Cerebral Palsy Türkiye, toplanan bağışlarla engelli olma riski taşıyan 21 bebeğin daha Erken Müdahale Programına dahil edilmesi ve engellilik seviyelerinin azaltılması konusunda çalışmalarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:52 Kaynak: Bültenler

Antalya, Türkiye, Güncel
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