Ceren Bebek Hayata Tutunamadı
1 saat önce
Ambulans uçak ile tedavisi yapılmak üzere dün Aydın'dan Ankara'ya sevk edilen üç aylık Ceren bebek, Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.
Ambulans uçak ile tedavisi yapılmak üzere dün Aydın
'dan Ankara
'ya sevk edilen üç aylık Ceren bebek, Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Metabolik hastalığı nedeni ile yatmakta olan 3 aylık Ceren Sevim Korkmaz ambulans uçakla tedavisinin yapılması için Ankara Dr. Sami Ulus
Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ankara'daki hastaneye ulaşır ulaşmaz tedavisine başlanan Ceren bebek, bir süre sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:05 Kaynak: İHA
Yakışıklı Oyuncu Erkan Petekkaya, Yolcu Uçağını Karıştırdı!
Kadın Polis, Polis Nişanlısını Tabancayla Vurup İntihar Etti
Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı
Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi