Son Dakika Haberleri: Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı
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Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı

6 saat önce

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (7)CEREN'İN İÇİN YÜRÜDÜLEROrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi.

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (7)

CEREN'İN İÇİN YÜRÜDÜLER

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi. Olay günü olacaklardan habersiz sokakta evine yürüdüğü 2,5 kilometrelik güzergahta düzenlenen yürüyüşe, Ceren'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda kişi de eşlik etti. Kalabalık 'Biliyor musunuz, ben bu çağdan nefret ettim. Etimle, kemiğimle, hücrelerimle nefret ettim' yazılı pankartla yürüyerek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi. Yürüyüşte ellerinde 'kadın cinayetlerini durduracağız', 'İyi ki doğdun Ceren', 'Bu kadar mıydı bir meleğin ömrü', 'Yasalar, kadınları korusun, iyi hal indirimi son bulsun' şeklinde yazılı dövizler taşıyanlar da Ceren'e yapılan saldırıyı kınadı.

Yürüyüş, Ceren'in saldırıya uğrağı evinin önünde sona erdi.

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:19 Kaynak: DHA
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