Son Dakika Haberleri: Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (4)
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Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (4)

7 saat önce

GEÇEN YILKİ SÜRPRİZ KUTLAMA MUTLULUĞU KAMERADAOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen balerin Ceren Özdemir'in arkadaşlarınca geçen yıl düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (4), System.String[]

GEÇEN YILKİ SÜRPRİZ KUTLAMA MUTLULUĞU KAMERADA

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen balerin Ceren Özdemir'in arkadaşlarınca geçen yıl düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşılan görüntüde; arkadaşlarının sürprizi karşısında mutlu olduğu gözlenen Ceren'in, adının yazılı olduğu pastadaki muma üflediği görülüyor.

KATİL ZANLISI ERZURUM'DA

Öte yandan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un güvenlik gerekçesiyle götürüleceği öne sürülen Şırnak'tan vazgeçildiği, şu anda Erzurum'da olduğu öğrenildi. Erzurum'da bekletilen Arduç'un, yapılacak görüşmelerin arından belirlenecek bir cezaevine nakledileceği belirtildi.


Ceren Özdemir, Erzurum, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:06 Kaynak: DHA
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