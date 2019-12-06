Son Dakika Haberleri: Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (8)
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Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (8)

6 saat önce

'TEMENNİMİZ, BAŞKA CERENLER ÖLMESİN'Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için düzenlenen yürüyüşe katılan baba Yılmaz Özdemir, açıklamada bulundu.

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (8), System.String[]

'TEMENNİMİZ, BAŞKA CERENLER ÖLMESİN'

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için düzenlenen yürüyüşe katılan baba Yılmaz Özdemir, açıklamada bulundu. Acılarının büyük olduğunu belirten ve başka Ceren'lerin ölmemesini temenni eden Yılmaz Özdemir, "Vatandaşlarımız, bizim sesimiz olduğu için hepsine çok teşekkür ederiz. Ülkemiz adına temennimiz, başka Cerenler ölmesin. Benim gibi başkaları da bu olayları yaşamasın istiyorum. Üzüntümüz çok büyük. Tüm Türkiye'ye ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayıp sesimiz olan, sosyal medya takipçileri ve basın mensuplarına da sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Yürüyüş, Ceren'in saldırıya uğrağı evinin önünde sona erdi. Kalabalık, burada Ceren'in hayatını kaybettiği apartmanın girişine karanfiller bıraktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLEYİ ARADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir ailesine taziye dileklerinde bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etmiş, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:01 Kaynak: DHA
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